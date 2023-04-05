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"Нехай говорить у Гаазі". Британія заблокувала виступ російського омбудсмена в ООН

Фото: російський омбудсмен з прав дитини Марія Львова-Бєлова (instagram com marialvovabelova)
Автор: Наталія Юрченко

Велика Британія заблокувала виступ російського омбудсмена з прав дитини Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво Британії в ООН у Twitter.

Зазначається, що Росія збирає неформальне засідання Радбез ООН щодо так званої "евакуації" українських дітей. Для брифінгу Москва запросила Марію Львову-Бєлову.

Британія заявила, що заблокувала трансляцію зустрічі з російським омбудсменом.

"Їй не слід надавати платформу ООН для поширення дезінформації. Якщо Марія Львова-Бєлова хоче відповісти за свої дії, вона може це зробити в Гаазі", - наголосили британські дипломати.

Варто зазначити, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, а також омбудсмена Марії Львової-Бєлової у справі про депортацію українських дітей.

Також зазначимо, що український омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що Росія використовує спецслужби, щоб перешкоджати поверненню дітей в Україну.

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