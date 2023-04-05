"Нехай говорить у Гаазі". Британія заблокувала виступ російського омбудсмена в ООН

Велика Британія заблокувала виступ російського омбудсмена з прав дитини Марії Львової-Бєлової на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво Британії в ООН у Twitter.
Зазначається, що Росія збирає неформальне засідання Радбез ООН щодо так званої "евакуації" українських дітей. Для брифінгу Москва запросила Марію Львову-Бєлову.
Британія заявила, що заблокувала трансляцію зустрічі з російським омбудсменом.
"Їй не слід надавати платформу ООН для поширення дезінформації. Якщо Марія Львова-Бєлова хоче відповісти за свої дії, вона може це зробити в Гаазі", - наголосили британські дипломати.
Варто зазначити, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, а також омбудсмена Марії Львової-Бєлової у справі про депортацію українських дітей.
Також зазначимо, що український омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що Росія використовує спецслужби, щоб перешкоджати поверненню дітей в Україну.
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