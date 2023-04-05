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"Пусть говорит в Гааге". Британия заблокировала выступление российского омбудсмена в ООН

Фото: российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова (instagram com marialvovabelova)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания заблокировала выступление российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на неформальном заседании Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство Британии в ООН в Twitter.

Отмечается, что Россия собирает неформальное заседание Совбез ООН по так называемой "эвакуации" украинских детей. Для брифинга Москва пригласила Марию Львову-Белову.

Британия заявила, что заблокировала трансляцию встречи с российским омбудсменом.

"Ей не следует предоставлять платформу ООН для распространения дезинформации. Если Мария Львова-Белова хочет ответить за свои действия, она может это сделать в Гааге", - подчеркнули британские дипломаты.

Следует отметить, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина, а также омбудсмена Марии Львовой-Беловой по делу о депортации украинских детей.

Также отметим, что украинский омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что Россия использует спецслужбы, чтобы препятствовать возвращению детей в Украину.

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