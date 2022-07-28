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Нехаммер о санкциях против России: действуют не так быстро, как планировалось

Фото: австрийский канцлер Карл Нехаммер (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Санкции против России, которые были введены Западом в ответ на ее вторжение в Украину, пока действуют не так быстро, как рассчитывалось. Но и оценивать их эффективность пока рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Австрии Карл Нехаммера, которое цитирует Telex.

"Санкции (против России - ред.) действуют не так быстро, как мы думали раньше. Из-за этого возникает определенное разочарование. Я также настаиваю на том, что санкции имеют больше вредить тому, кого наказали, чем тем, кого наказали", - заявил

При этом он выразил убеждение в том, что санкции против России еще сработают, но "для этого нужно время".

"Что мы должны сделать, то это оставаться преданными Украине", - добавил Неххамер.

Стоит отметить, что эффективность санкций против РФ недавно оценила посол США в Украине Бриджит Бринк. По ее словам, ограничения имеют мощный эффект. Это заметно и по ВВП, инфляции и другим показателям в экономике страны-агрессора.

Добавим, на минувшей неделе Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин.

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АвстрияСанкции против России