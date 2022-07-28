Нехаммер про санкції проти Росії: діють не так швидко, як планувалося

"Санкції (проти Росії - ред.) діють не так швидко, як ми думали раніше. Через це виникає певне розчарування. Я також наполягаю на тому, що санкції мають більше шкодити тому, кого покарали, аніж тим, кого покарали", - заявив

При цьому він висловив переконання в тому, що санкції проти Росії ще спрацюють, але "для цього потрібен час".

"Що ми повинні зробити, то це залишатися відданими Україні", - додав Неххамер.

Варто наголосити, що ефективність санкцій проти РФ нещодавно оцінила посол США в Україні Бріджит Брінк. За її словами, обмеження мають потужний ефект. Це помітно і з ВВП, інфляції та інших показників в економіці країни-агресора.

Додамо, на минулому тижні Європейський союз запровадив сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Сбербанк, фонд "Русский мир" і мер Москви Сергій Собянін.

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