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Нехаммер про санкції проти Росії: діють не так швидко, як планувалося

Фото: австрійський канцлер Карл Нехаммер (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Санкції проти Росії, які були введенні Заходом у відповідь на її вторгнення в Україну, наразі діють не так швидко, як розраховувалося. Але і оцінювати їх ефективність поки зарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Австрії Карл Нехаммера, яку цитує Telex.

"Санкції (проти Росії - ред.) діють не так швидко, як ми думали раніше. Через це виникає певне розчарування. Я також наполягаю на тому, що санкції мають більше шкодити тому, кого покарали, аніж тим, кого покарали", - заявив

При цьому він висловив переконання в тому, що санкції проти Росії ще спрацюють, але "для цього потрібен час".

"Що ми повинні зробити, то це залишатися відданими Україні", - додав Неххамер.

Варто наголосити, що ефективність санкцій проти РФ нещодавно оцінила посол США в Україні Бріджит Брінк. За її словами, обмеження мають потужний ефект. Це помітно і з ВВП, інфляції та інших показників в економіці країни-агресора.

Додамо, на минулому тижні Європейський союз запровадив сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Сбербанк, фонд "Русский мир" і мер Москви Сергій Собянін.

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АвстріяСанкції проти Росії