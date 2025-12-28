Негода вдарила по Прикарпаттю та Рівненщині: десятки сіл залишились без світла

Сильний вітер, снігопади та ожеледиця призвели до аварійних відключень електроенергії у низці регіонів України. Найбільше постраждали Прикарпаття та Рівненська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненську та Івано-Франківську ОВА.

Прикарпаття: десятки населених пунктів без світла

У ніч із 27 на 28 грудня через сильні пориви вітру та інтенсивний снігопад на Прикарпатті сталися аварійні відключення електропостачання. Станом на ранок повністю знеструмлені 15 населених пунктів, ще 26 - частково.

Найбільше постраждали Калуська, Богородчанська, Лисецька та Надвірнянська громади. Пошкодження абонентських ліній зафіксовані також у громадах Тлумаччини, Косівщини, Снятинщини, Коломийщини, Городенківщини та Рожнятівщини.

Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Складна ситуація на дорогах

Через негоду ускладнено рух автошляхами області. Станом на 14:15 погодні умови залишаються складними: ожеледиця, сильний вітер і хуртовини. Зафіксовано дорожньо-транспортні пригоди, попередньо є постраждалі.

На дорогах державного значення працюють 34 одиниці спецтехніки та 44 працівники, ще 14 машин перебувають у резерві. На місцевих автошляхах задіяно 35 одиниць техніки та 56 фахівців. До ліквідації наслідків негоди залучені підрозділи ДСНС.

Синоптики попереджають, що 28 грудня пориви вітру можуть сягати 25–30 м/с, очікуються снігопади та ожеледиця.

Рівненщина: знеструмлення в усіх районах області

Негода також спричинила збої з електропостачанням у Рівненській області. Часткові знеструмлення зафіксовані в усіх районах регіону.

Без світла залишилися споживачі у 28 населених пунктах. Енергетики працюють над відновленням електропостачання та перебувають у постійному контакті з місцевою владою.

Жителів області закликають бути обережними та не наближатися до обірваних дротів, а про небезпечні ситуації повідомляти "Рівнеобленерго".