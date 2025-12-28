ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Непогода обрушилась на Прикарпатье и Ровенскую область: десятки сел остались без света

Украина, Воскресенье 28 декабря 2025 14:35
UA EN RU
Непогода обрушилась на Прикарпатье и Ровенскую область: десятки сел остались без света Иллюстративное фото: непогода ударила по Прикарпатью и Ровенской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Сильный ветер, снегопады и гололедица привели к аварийным отключениям электроэнергии в ряде регионов Украины. Больше всего пострадали Прикарпатье и Ровенская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенскую и Ивано-Франковскую ОГА.

Прикарпатье: десятки населенных пунктов без света

В ночь с 27 на 28 декабря из-за сильных порывов ветра и интенсивного снегопада на Прикарпатье произошли аварийные отключения электроснабжения. По состоянию на утро полностью обесточены 15 населенных пунктов, еще 26 - частично.

Больше всего пострадали Калушская, Богородчанская, Лисецкая и Надворнянская громады. Повреждения абонентских линий зафиксированы также в громадах Тлумаччины, Косовщины, Снятынщины, Коломыйщины, Городенковщины и Рожнятовщины.

Аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Сложная ситуация на дорогах

Из-за непогоды затруднено движение по автодорогам области. По состоянию на 14:15 погодные условия остаются сложными: гололедица, сильный ветер и метели. Зафиксированы дорожно-транспортные происшествия, предварительно есть пострадавшие.

На дорогах государственного значения работают 34 единицы спецтехники и 44 работника, еще 14 машин находятся в резерве. На местных автодорогах задействовано 35 единиц техники и 56 специалистов. К ликвидации последствий непогоды привлечены подразделения ГСЧС.

Синоптики предупреждают, что 28 декабря порывы ветра могут достигать 25-30 м/с, ожидаются снегопады и гололедица.

Ривненская область: обесточивание во всех районах области

Непогода также вызвала сбои с электроснабжением в Ровенской области. Частичные обесточивания зафиксированы во всех районах региона.

Без света остались потребители в 28 населенных пунктах. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения и находятся в постоянном контакте с местными властями.

Жителей области призывают быть осторожными и не приближаться к оборванным проводам, а об опасных ситуациях сообщать "Ривнеоблэнерго".

Напомним, накануне Украинский гидрометеорологический центр предупреждал о значительном ухудшении погодных условий. В частности, в Украине объявлено два уровня опасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Прикарпатье Ровенская область Погода
Новости
Украина и Россия договорились о перемирии на ЗАЭС, - МАГАТЭ
Украина и Россия договорились о перемирии на ЗАЭС, - МАГАТЭ
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну