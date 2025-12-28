Непогода обрушилась на Прикарпатье и Ровенскую область: десятки сел остались без света
Сильный ветер, снегопады и гололедица привели к аварийным отключениям электроэнергии в ряде регионов Украины. Больше всего пострадали Прикарпатье и Ровенская область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенскую и Ивано-Франковскую ОГА.
Прикарпатье: десятки населенных пунктов без света
В ночь с 27 на 28 декабря из-за сильных порывов ветра и интенсивного снегопада на Прикарпатье произошли аварийные отключения электроснабжения. По состоянию на утро полностью обесточены 15 населенных пунктов, еще 26 - частично.
Больше всего пострадали Калушская, Богородчанская, Лисецкая и Надворнянская громады. Повреждения абонентских линий зафиксированы также в громадах Тлумаччины, Косовщины, Снятынщины, Коломыйщины, Городенковщины и Рожнятовщины.
Аварийные бригады работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.
Сложная ситуация на дорогах
Из-за непогоды затруднено движение по автодорогам области. По состоянию на 14:15 погодные условия остаются сложными: гололедица, сильный ветер и метели. Зафиксированы дорожно-транспортные происшествия, предварительно есть пострадавшие.
На дорогах государственного значения работают 34 единицы спецтехники и 44 работника, еще 14 машин находятся в резерве. На местных автодорогах задействовано 35 единиц техники и 56 специалистов. К ликвидации последствий непогоды привлечены подразделения ГСЧС.
Синоптики предупреждают, что 28 декабря порывы ветра могут достигать 25-30 м/с, ожидаются снегопады и гололедица.
Ривненская область: обесточивание во всех районах области
Непогода также вызвала сбои с электроснабжением в Ровенской области. Частичные обесточивания зафиксированы во всех районах региона.
Без света остались потребители в 28 населенных пунктах. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения и находятся в постоянном контакте с местными властями.
Жителей области призывают быть осторожными и не приближаться к оборванным проводам, а об опасных ситуациях сообщать "Ривнеоблэнерго".
Напомним, накануне Украинский гидрометеорологический центр предупреждал о значительном ухудшении погодных условий. В частности, в Украине объявлено два уровня опасности.