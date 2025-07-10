Негода в Україні: у Гідрометцентрі назвали області з небезпечними погодними умовами

Західні регіони України накрили сильні зливи та гроза. На фоні негоди у п'яти областях оголошено про ІІ рівень загрози з небезпечними погодними умовами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Укргідрометцентру.
За даними синоптиків, у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено ІІ рівень загрози.
Зазначається, що у цих регіонах сьогодні, 10 липня, очікуються небезпечні погодні умови. Вони несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. У гідрометцентрі рекомендують проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.
Також у Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях попереджають про так звані потенційно небезпечні погодні умови.
За прогнозом, у всіх західних регіонах сьогодні пройдуть сильні зливи, місцями можливий поривчастий вітер та град.
В ніч на 10 липня у Львівській області вирувала негода. Стихія зачепила і сам Львів. Через потужну зливу частину вулиць міста підтоплено, а на деяких ділянках рух транспорту ускладнений або повністю заблокований.
Понад 190 населених пунктів на Львівщині залишилися без світла через потужну негоду, що накрила регіон. До відновлення електропостачання залучено десятки ремонтних бригад.
Більше деталей про ситуацію, а також фото та відео з місця, можна побачити в матеріалі РБК-Україна.
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