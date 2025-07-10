Негода в Україні: у Гідрометцентрі назвали області з небезпечними погодними умовами

За даними синоптиків, у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено ІІ рівень загрози.

Зазначається, що у цих регіонах сьогодні, 10 липня, очікуються небезпечні погодні умови. Вони несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. У гідрометцентрі рекомендують проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Також у Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях попереджають про так звані потенційно небезпечні погодні умови.

За прогнозом, у всіх західних регіонах сьогодні пройдуть сильні зливи, місцями можливий поривчастий вітер та град.