Непогода в Украине: в Гидрометцентре назвали области с опасными погодными условиями

По данным синоптиков, во Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен II уровень угрозы.

Отмечается, что в этих регионах сегодня, 10 июля, ожидаются опасные погодные условия. Они несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. В гидрометцентре рекомендуют проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Также в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях предупреждают о так называемых потенциально опасных погодных условиях.

По прогнозу, во всех западных регионах сегодня пройдут сильные ливни, местами возможен порывистый ветер и град.