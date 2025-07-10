Непогода в Украине: в Гидрометцентре назвали области с опасными погодными условиями

Западные регионы Украины накрыли сильные ливни и гроза. На фоне непогоды в пяти областях объявлено о II уровне угрозы с опасными погодными условиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, во Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявлен II уровень угрозы.
Отмечается, что в этих регионах сегодня, 10 июля, ожидаются опасные погодные условия. Они несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. В гидрометцентре рекомендуют проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.
Также в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях предупреждают о так называемых потенциально опасных погодных условиях.
По прогнозу, во всех западных регионах сегодня пройдут сильные ливни, местами возможен порывистый ветер и град.
В ночь на 10 июля во Львовской области бушевала непогода. Стихия затронула и сам Львов. Из-за мощного ливня часть улиц города подтоплена, а на некоторых участках движение транспорта затруднено или полностью заблокировано.
Более 190 населенных пунктов на Львовщине остались без света из-за мощной непогоды, накрывшей регион. К восстановлению электроснабжения привлечены десятки ремонтных бригад.
Больше деталей о ситуации, а также фото и видео с места, можно увидеть в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.