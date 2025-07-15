Негода на Полтавщині: без світла залишилися майже 900 абонентів

Негода в Україні

Нагадаємо, що раніше лісова пожежа, яка спалахнула у Полтавські області 9 липня, залишила без світла понад 150 побутових та 5 юридичних споживачів.

Крім того, 11 лпиня негода та сильні пориви вітру призвели до масштабних відключень світла у низці громад Полтавської області.

Це вже не перша хвиля негоди, яка спричиняє серйозні наслідки в Україні. Напередодні, 10 липня, потужні зливи накрили західні регіони. Найбільше постраждала Львівська область: через сильні опади вийшли з берегів річки Щирка та Зубра, спричинивши масштабні підтоплення.

У Львові затопило щонайменше дев’ять вулиць, десятки будинків та дахів. На окремих ділянках дороги перетворилися на водні потоки, що ускладнило або повністю заблокувало рух транспорту. Місцева влада й надалі фіксує наслідки негоди та проводить аварійно-рятувальні роботи.

Більше деталей про ситуацію, а також фото та відео з місця, можна побачити в матеріалі РБК-Україна.

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