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Непогода на Полтавщине: без света остались почти 900 абонентов

Фото: Отключение света в Полтавской области (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Из-за сильной непогоды на Полтавщине без света остались населенные пункты. Аварийное отключение коснулось почти 900 абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.главы Полтавской ОГА Владимира Когута.

В Полтавской области непогода оставила без света сотни домохозяйств.

Как сообщил председатель ОВА, из-за ухудшения погодных условий произошло аварийное отключение электроснабжения в трех населенных пунктах Лохвицкой общины.

По словам Когута, сейчас без электроэнергии остаются 2 юридических и 837 бытовых потребителей.

"Энергетики уже работают над ликвидацией последствий непогоды и восстановлением электроснабжения", - отметил глава области.

Непогода в Украине

Напомним, что ранее лесной пожар, который вспыхнул в Полтавской области 9 июля, оставил без света более 150 бытовых и 5 юридических потребителей.

Кроме того, 11 июля непогода и сильные порывы ветра привели к масштабным отключениям света в ряде общин Полтавской области.

Это уже не первая волна непогоды, которая вызывает серьезные последствия в Украине. Накануне, 10 июля, мощные ливни накрыли западные регионы. Больше всего пострадала Львовская область: из-за сильных осадков вышли из берегов реки Щирка и Зубра, вызвав масштабные подтопления.

Во Львове затопило по меньшей мере девять улиц, десятки домов и крыш. На отдельных участках дороги превратились в водные потоки, что усложнило или полностью заблокировало движение транспорта. Местные власти и в дальнейшем фиксируют последствия непогоды и проводят аварийно-спасательные работы.

Больше деталей о ситуации, а также фото и видео с места, можно увидеть в материале РБК-Украина.

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Полтавская область