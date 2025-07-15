Непогода на Полтавщине: без света остались почти 900 абонентов

Непогода в Украине

Напомним, что ранее лесной пожар, который вспыхнул в Полтавской области 9 июля, оставил без света более 150 бытовых и 5 юридических потребителей.

Кроме того, 11 июля непогода и сильные порывы ветра привели к масштабным отключениям света в ряде общин Полтавской области.

Это уже не первая волна непогоды, которая вызывает серьезные последствия в Украине. Накануне, 10 июля, мощные ливни накрыли западные регионы. Больше всего пострадала Львовская область: из-за сильных осадков вышли из берегов реки Щирка и Зубра, вызвав масштабные подтопления.

Во Львове затопило по меньшей мере девять улиц, десятки домов и крыш. На отдельных участках дороги превратились в водные потоки, что усложнило или полностью заблокировало движение транспорта. Местные власти и в дальнейшем фиксируют последствия непогоды и проводят аварийно-спасательные работы.

Больше деталей о ситуации, а также фото и видео с места, можно увидеть в материале РБК-Украина.

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