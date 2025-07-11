Негода на Полтавщині: понад 5 тисяч абонентів залишилися без світла

Негода на заході України

10 липня потужна негода вдарила по західній Україні.

Найбільших руйнувань зазнала Львівська область. Через інтенсивні зливи вийшли з берегів річки Щирка та Зубра, що призвело до значних підтоплень. У Львові затопило щонайменше дев’ять вулиць і десятки дахів = на окремих ділянках транспортний рух був ускладнений або повністю паралізований.

Більше деталей про ситуацію, а також фото та відео з місця, можна побачити в матеріалі РБК-Україна.

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