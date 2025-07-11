Негода на Полтавщині: понад 5 тисяч абонентів залишилися без світла

Негода та сильні пориви вітру призвели до масштабних відключень світла у низці громад Полтавської області 11 липня.
Про це заявив глава Полтавської ОВА Володимир Когут, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Через сильні пориви вітру без світла залишилися понад 5,4 тис. абонентів", - повідомив Когут.
Електропостачання відсутнє у:
Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання.
Варто зауважити, що раніше лісова пожежа, яка спалахнула у Полтавські області 9 липня, залишила без світла понад 150 побутових та 5 юридичних споживачів.
Також ми писали, що через сильні зливи, грози та шквальний вітер понад 430 населених пунктів у п’яти областях залишилися без електропостачання.
10 липня потужна негода вдарила по західній Україні.
Найбільших руйнувань зазнала Львівська область. Через інтенсивні зливи вийшли з берегів річки Щирка та Зубра, що призвело до значних підтоплень. У Львові затопило щонайменше дев’ять вулиць і десятки дахів = на окремих ділянках транспортний рух був ускладнений або повністю паралізований.
Більше деталей про ситуацію, а також фото та відео з місця, можна побачити в матеріалі РБК-Україна.
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