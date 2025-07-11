Непогода на Полтавщине: более 5 тысяч абонентов остались без света

Непогода на западе Украины

10 июля мощная непогода ударила по западной Украине.

Наибольшим разрушениям подверглась Львовская область. Из-за интенсивных ливней вышли из берегов реки Щирка и Зубра, что привело к значительным подтоплениям. Во Львове затопило по меньшей мере девять улиц и десятки крыш = на отдельных участках транспортное движение было затруднено или полностью парализовано.

Больше деталей о ситуации, а также фото и видео с места, можно увидеть в материале РБК-Украина.

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