Негода паралізувала Львівську область: де зникло світло й що робити при обірваних дротах

Негода в Україні наробила лиха у Львівській області. Через сильні пориви вітру та хуртовини без світла залишились люди у пів сотні населених пунктах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ПрАТ "Львівобленерго" у Facebook.
У "Львівобленерго" розповіли, що сильні пориви вітру та хуртовини сьогодні вранці спричинили відключення в електромережах області. Енергетики працюють над відновленням електропостачання споживачам.
Уточнюється, що станом на 8 годину ранку четверга, 10 квітня, через негоду були знеструмлені:
Це призвело до знеструмлення 17 населених пунктів (повністю) та 33 (частково) у різних районах Львівської області:
Уточнюється, що відновлюють електроживлення 23 бригади "Львівобленерго" (у складі 98 працівників). Задіяно 34 одиниці техніки.
"Якщо ви побачили пошкодження електромереж, не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менш як вісім метрів - можна отримати смертельний удар електрострумом", - наголосили у компанії.
Уточнюється, що відходити з небезпечної зони потрібно "гусячим кроком":
Крім того, необхідно організувати охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив до приїзду оперативно-виїзної бригади "Львівобленерго".
Громадянам, які побачили пошкоджені електромережі, радять одразу повідомити про ситуацію за номерами (кол-центру):
Крім того, залишити повідомлення можна у чат-ботах "Львівобленерго":
Якщо ж через негоду впали дерева (гілки) або травмувались люди, слід повідомляти екстрені служби за телефонами: "101", "112" або "103".
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, чому зараз зниження температури повітря до нуля градусів за Цельсієм та нижче вважається потенційно небезпечним погодним явищем - заморозком.
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