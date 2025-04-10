Негода паралізувала Львівську область: де зникло світло й що робити при обірваних дротах

В яких районах Львівської області зникло світло

У "Львівобленерго" розповіли, що сильні пориви вітру та хуртовини сьогодні вранці спричинили відключення в електромережах області. Енергетики працюють над відновленням електропостачання споживачам.

Уточнюється, що станом на 8 годину ранку четверга, 10 квітня, через негоду були знеструмлені:

14 ліній електропередачі напругою 6-10 кВ - повністю;

6 ліній електропередачі - частково.

Це призвело до знеструмлення 17 населених пунктів (повністю) та 33 (частково) у різних районах Львівської області:

у Північному районі електричних мереж (РЕМ) - Червоноградсько-Сокальська, Радехівська та Кам'янко-Бузька частини;

у Центральному РЕМ - Пустомитівська та Миколаївська частини;

у Карпатському РЕМ - Самбірська й Старосамбірська частини;

у Східному РЕМ - Золочівська та Бродівська частини;

у Західному РЕМ - Мостиська частина;

у Південному РЕМ - Сколівська частина.

Уточнюється, що відновлюють електроживлення 23 бригади "Львівобленерго" (у складі 98 працівників). Задіяно 34 одиниці техніки.

Що робити при пошкодженні електромереж

"Якщо ви побачили пошкодження електромереж, не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менш як вісім метрів - можна отримати смертельний удар електрострумом", - наголосили у компанії.

Уточнюється, що відходити з небезпечної зони потрібно "гусячим кроком":

зведіть ступні ніг разом;

не відривайте їх одна від одної та від землі;

пересувайтеся дрібними ковзаючими кроками.

Крім того, необхідно організувати охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив до приїзду оперативно-виїзної бригади "Львівобленерго".

Куди звертатись, якщо ви побачили обрив проводу

Громадянам, які побачили пошкоджені електромережі, радять одразу повідомити про ситуацію за номерами (кол-центру):

0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно);

067-333-15-68;

050-460-15-68;

093-170-15-68;

032-290-75-68.

Крім того, залишити повідомлення можна у чат-ботах "Львівобленерго":

у Viber;

у Telegram.

Якщо ж через негоду впали дерева (гілки) або травмувались люди, слід повідомляти екстрені служби за телефонами: "101", "112" або "103".

Наслідки негоди у Львівській області (скриншот: facebook.com/lvivoblenergo)