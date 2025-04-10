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Непогода парализовала Львовскую область: где пропал свет и что делать при оборванных проводах

Ветер и метели оставили без света людей в разных районах Львовской области (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Непогода в Украине наделала беды во Львовской области. Из-за сильных порывов ветра и метели без света остались люди в полсотни населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЧАО "Львовоблэнерго" в Facebook.

В каких районах Львовской области пропал свет

В "Львовоблэнерго" рассказали, что сильные порывы ветра и метели сегодня утром вызвали отключения в электросетях области. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения потребителей.

Уточняется, что по состоянию на 8 часов утра четверга, 10 апреля, из-за непогоды были обесточены:

  • 14 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ - полностью;
  • 6 линий электропередачи - частично.

Это привело к обесточиванию 17 населенных пунктов (полностью) и 33 (частично) в разных районах Львовской области:

  • в Северном районе электрических сетей (РЭС) - Червоноградско-Сокальская, Радеховская и Каменка-Бугская части;
  • в Центральном РЭС - Пустомытовская и Николаевская части;
  • в Карпатском РЭС - Самборская и Старосамборская части;
  • в Восточном РЭС - Золочевская и Бродовская части;
  • в Западном РЭС - Мостиская часть;
  • в Южном РЭС - Сколевская часть.

Уточняется, что восстанавливают электропитание 23 бригады "Львовоблэнерго" (в составе 98 работников). Задействовано 34 единицы техники.

Что делать при повреждении электросетей

"Если вы увидели повреждение электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров - можно получить смертельный удар электротоком", - отметили в компании.

Уточняется, что отходить из опасной зоны нужно "гусиным шагом":

  • сведите ступни ног вместе;
  • не отрывайте их друг от друга и от земли;
  • передвигайтесь мелкими скользящими шагами.

Кроме того, необходимо организовать охрану места обрыва провода, чтобы туда никто не попал до приезда оперативно-выездной бригады "Львовоблэнерго".

Куда обращаться, если вы увидели обрыв провода

Гражданам, которые увидели поврежденные электросети, советуют сразу сообщить о ситуации по номерам (колл-центра):

  • 0-800-30-15-68 (круглосуточно, бесплатно);
  • 067-333-15-68;
  • 050-460-15-68;
  • 093-170-15-68;
  • 032-290-75-68.

Кроме того, оставить сообщение можно в чат-ботах "Львовоблэнерго":

 

Если же из-за непогоды упали деревья (ветки) или травмировались люди, следует сообщать экстренные службы по телефонам: "101", "112" или "103".

Последствия непогоды во Львовской области (скриншот: facebook.com/lvivoblenergo)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, почему сейчас снижение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию и ниже считается потенциально опасным погодным явлением - заморозком.

Читайте также, возможны ли в Украине разрушительные ураганы.

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