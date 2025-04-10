Непогода парализовала Львовскую область: где пропал свет и что делать при оборванных проводах

Непогода в Украине наделала беды во Львовской области. Из-за сильных порывов ветра и метели без света остались люди в полсотни населенных пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЧАО "Львовоблэнерго" в Facebook.
В "Львовоблэнерго" рассказали, что сильные порывы ветра и метели сегодня утром вызвали отключения в электросетях области. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения потребителей.
Уточняется, что по состоянию на 8 часов утра четверга, 10 апреля, из-за непогоды были обесточены:
Это привело к обесточиванию 17 населенных пунктов (полностью) и 33 (частично) в разных районах Львовской области:
Уточняется, что восстанавливают электропитание 23 бригады "Львовоблэнерго" (в составе 98 работников). Задействовано 34 единицы техники.
"Если вы увидели повреждение электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров - можно получить смертельный удар электротоком", - отметили в компании.
Уточняется, что отходить из опасной зоны нужно "гусиным шагом":
Кроме того, необходимо организовать охрану места обрыва провода, чтобы туда никто не попал до приезда оперативно-выездной бригады "Львовоблэнерго".
Гражданам, которые увидели поврежденные электросети, советуют сразу сообщить о ситуации по номерам (колл-центра):
Кроме того, оставить сообщение можно в чат-ботах "Львовоблэнерго":
Если же из-за непогоды упали деревья (ветки) или травмировались люди, следует сообщать экстренные службы по телефонам: "101", "112" или "103".
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, почему сейчас снижение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию и ниже считается потенциально опасным погодным явлением - заморозком.
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