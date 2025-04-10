Непогода парализовала Львовскую область: где пропал свет и что делать при оборванных проводах

В каких районах Львовской области пропал свет

В "Львовоблэнерго" рассказали, что сильные порывы ветра и метели сегодня утром вызвали отключения в электросетях области. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения потребителей.

Уточняется, что по состоянию на 8 часов утра четверга, 10 апреля, из-за непогоды были обесточены:

14 линий электропередачи напряжением 6-10 кВ - полностью;

6 линий электропередачи - частично.

Это привело к обесточиванию 17 населенных пунктов (полностью) и 33 (частично) в разных районах Львовской области:

в Северном районе электрических сетей (РЭС) - Червоноградско-Сокальская, Радеховская и Каменка-Бугская части;

в Центральном РЭС - Пустомытовская и Николаевская части;

в Карпатском РЭС - Самборская и Старосамборская части;

в Восточном РЭС - Золочевская и Бродовская части;

в Западном РЭС - Мостиская часть;

в Южном РЭС - Сколевская часть.

Уточняется, что восстанавливают электропитание 23 бригады "Львовоблэнерго" (в составе 98 работников). Задействовано 34 единицы техники.

Что делать при повреждении электросетей

"Если вы увидели повреждение электросетей, не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров - можно получить смертельный удар электротоком", - отметили в компании.

Уточняется, что отходить из опасной зоны нужно "гусиным шагом":

сведите ступни ног вместе;

не отрывайте их друг от друга и от земли;

передвигайтесь мелкими скользящими шагами.

Кроме того, необходимо организовать охрану места обрыва провода, чтобы туда никто не попал до приезда оперативно-выездной бригады "Львовоблэнерго".

Куда обращаться, если вы увидели обрыв провода

Гражданам, которые увидели поврежденные электросети, советуют сразу сообщить о ситуации по номерам (колл-центра):

0-800-30-15-68 (круглосуточно, бесплатно);

067-333-15-68;

050-460-15-68;

093-170-15-68;

032-290-75-68.

Кроме того, оставить сообщение можно в чат-ботах "Львовоблэнерго":

в Viber;

в Telegram.

Если же из-за непогоды упали деревья (ветки) или травмировались люди, следует сообщать экстренные службы по телефонам: "101", "112" или "103".

Последствия непогоды во Львовской области (скриншот: facebook.com/lvivoblenergo)