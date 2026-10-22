Негода охопить частину України: де сьогодні очікуються сильні дощі та вітер

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

Невеликі дощі, вдень в західних областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. На сході та південному сході країни без опадів.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у більшості західних областей вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 12-17°, на півдні країни 15-20°.

Фото: якою буде погода в Україні 22 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликі дощі.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 12-17°, у Києві 15-17°.