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Негода охопить частину України: де сьогодні очікуються сильні дощі та вітер

07:00 22.10.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 22 жовтня (колаж РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 22 жовтня, утримається тепла погода з температурою до 20°, хоча в більшості регіонів пройдуть дощі. Водночас в частині країни очікуються сильні дощі та штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

Невеликі дощі, вдень в західних областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. На сході та південному сході країни без опадів.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у більшості західних областей вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 12-17°, на півдні країни 15-20°.

Фото: якою буде погода в Україні 22 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликі дощі.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 12-17°, у Києві 15-17°.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня. Узахідних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.

Також ми пояснювали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла".

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