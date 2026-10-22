Непогода охватит часть Украины: где сегодня ожидаются сильные дожди и ветер

Напомним, ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября. В западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.

Также мы объясняли, где в Украине могут сохраняться стабильные "острова тепла".