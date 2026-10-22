Негода охопить частину України: де сьогодні очікуються сильні дощі та вітер
В Україні сьогодні, 22 жовтня, утримається тепла погода з температурою до 20°, хоча в більшості регіонів пройдуть дощі. Водночас в частині країни очікуються сильні дощі та штормовий вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.
Невеликі дощі, вдень в західних областях помірні, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. На сході та південному сході країни без опадів.
Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у більшості західних областей вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 12-17°, на півдні країни 15-20°.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликі дощі.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 12-17°, у Києві 15-17°.
Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували похолодання в Україні в середині жовтня. Узахідних областях можливі локальні заморозки на поверхні ґрунту, однак передумов для стихійних заморозків немає.
Також ми пояснювали, де в Україні можуть зберігатись стабільні "острови тепла".