Непогода охватит часть Украины: где сегодня ожидаются сильные дожди и ветер
В Украине сегодня, 22 октября, будет теплая погода с температурой до 20°, хотя в большинстве регионов пройдут дожди. В то же время, в части страны ожидаются сильные дожди и штормовой ветер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине облачно с прояснениями.
Небольшие дожди, днем в западных областях умеренные, Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди. На востоке и юго-востоке без осадков.
Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в большинстве западных областей днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 12-17 °, на юге страны 15-20 °.
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура по области днем 12-17 °, в Киеве 15-17 °.
Напомним, ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября. В западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.
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