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Непогода охватит часть Украины: где сегодня ожидаются сильные дожди и ветер

07:00 22.10.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Непогода охватит часть Украины: где сегодня ожидаются сильные дожди и ветер Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 22 октября (коллаж РБК-Украина)
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В Украине сегодня, 22 октября, будет теплая погода с температурой до 20°, хотя в большинстве регионов пройдут дожди. В то же время, в части страны ожидаются сильные дожди и штормовой ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

Небольшие дожди, днем в западных областях умеренные, Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди. На востоке и юго-востоке без осадков.

Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в большинстве западных областей днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 12-17 °, на юге страны 15-20 °.

Непогода охватит часть Украины: где сегодня ожидаются сильные дожди и ветер
Фото: какой будет погода в Украине 22 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 12-17 °, в Киеве 15-17 °.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября. В западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.

Также мы объясняли, где в Украине могут сохраняться стабильные "острова тепла".

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