Непогода охватит часть Украины: где сегодня ожидаются сильные дожди и ветер

В Украине сегодня, 22 октября, будет теплая погода с температурой до 20°, хотя в большинстве регионов пройдут дожди. В то же время, в части страны ожидаются сильные дожди и штормовой ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура по области днем 12-17 °, в Киеве 15-17 °.

В Киеве и области сегодня облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди.

Небольшие дожди, днем в западных областях умеренные, Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди. На востоке и юго-востоке без осадков.

Сегодня в Украине облачно с прояснениями.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали похолодание в Украине в середине октября. В западных областях возможны локальные заморозки на поверхности почвы, однако предпосылок для стихийных заморозков нет.

Также мы объясняли, где в Украине могут сохраняться стабильные "острова тепла".