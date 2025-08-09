UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Негода наступає: де завтра в Україні оголосили жовтий рівень небезпеки

Фото: де в Україні оголосили жовтий рівень небезпеки (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Завтра в областях України очікуються грози. Через негоду оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У західних областях очікуються грози, місцями можливий град та шквали швидкістю 15-20 метрів на секунду. Рівень небезпечності - перший, жовтий.

Синоптики закликають, що такі погодні явища можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також створити проблеми для руху транспорту.

Водіїв та мешканців регіонів закликають бути уважними і дотримуватися правил безпеки.

Що робити на випадок гроз, граду та шквалів

  • Залишайтеся в приміщенні - уникайте перебування на вулиці під час грози і сильного вітру.
  • Закрийте вікна та двері - щоб уникнути пошкоджень від вітру та потрапляння граду.
  • Уникайте керування авто - якщо можливо, перенесіть поїздки, адже через негоду зростає ризик аварій.
  • Будьте обережні на дорозі - якщо доводиться їхати, знижуйте швидкість і тримайте дистанцію.
  • Приготуйте ліхтарі та запасні батарейки - можливі перебої з електропостачанням.
  • Уникайте перебування біля високих дерев, ліній електропередач та металевих конструкцій - щоб не наражатися на небезпеку від ударів блискавки або падіння гілок.
  • Слідкуйте за оновленнями погоди - користуйтеся офіційними джерелами для отримання актуальної інформації.

Погда в Україні

Нагадаємо, що у неділю, 10 серпня, більшість регіонів України очікує тепла й комфортна погода. За даними синоптика, температура вдень коливатиметься в межах +25…+29 °С.

Разом із тим у західних областях, на Житомирщині та подекуди у Вінницькій області прогнозуються короткочасні грозові дощі.

Решта території перебуватиме під впливом сухої повітряної маси.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні