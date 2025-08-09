RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Непогода наступает: где завтра в Украине объявили желтый уровень опасности

Фото: где в Украине объявили желтый уровень опасности (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Завтра в областях Украины ожидаются грозы. Из-за непогоды объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В западных областях ожидаются грозы, местами возможен град и шквалы скоростью 15-20 метров в секунду. Уровень опасности - первый, желтый.

Синоптики призывают, что такие погодные явления могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать проблемы для движения транспорта.

Водителей и жителей регионов призывают быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

Что делать в случае гроз, града и шквалов

  • Оставайтесь в помещении - избегайте пребывания на улице во время грозы и сильного ветра.
  • Закройте окна и двери - чтобы избежать повреждений от ветра и попадания града.
  • Избегайте управления авто - если возможно, перенесите поездки, ведь из-за непогоды возрастает риск аварий.
  • Будьте осторожны на дороге - если приходится ехать, снижайте скорость и держите дистанцию.
  • Приготовьте фонари и запасные батарейки - возможны перебои с электроснабжением.
  • Избегайте пребывания возле высоких деревьев, линий электропередач и металлических конструкций - чтобы не подвергаться опасности от ударов молнии или падения веток.
  • Следите за обновлениями погоды - пользуйтесь официальными источниками для получения актуальной информации.

Погда в Украине

Напомним, что в воскресенье, 10 августа, большинство регионов Украины ожидает теплая и комфортная погода. По данным синоптика, температура днем будет колебаться в пределах +25...+29 °С.

Вместе с тем в западных областях, на Житомирщине и местами в Винницкой области прогнозируются кратковременные грозовые дожди.

Остальная территория будет находиться под влиянием сухой воздушной массы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине