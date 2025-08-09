Негода наступає: де завтра в Україні оголосили жовтий рівень небезпеки

Завтра в областях України очікуються грози. Через негоду оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У західних областях очікуються грози, місцями можливий град та шквали швидкістю 15-20 метрів на секунду. Рівень небезпечності - перший, жовтий.

Синоптики закликають, що такі погодні явища можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також створити проблеми для руху транспорту.

Водіїв та мешканців регіонів закликають бути уважними і дотримуватися правил безпеки.

Що робити на випадок гроз, граду та шквалів