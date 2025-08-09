Негода наступає: де завтра в Україні оголосили жовтий рівень небезпеки
Завтра в областях України очікуються грози. Через негоду оголошено жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У західних областях очікуються грози, місцями можливий град та шквали швидкістю 15-20 метрів на секунду. Рівень небезпечності - перший, жовтий.
Синоптики закликають, що такі погодні явища можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також створити проблеми для руху транспорту.
Водіїв та мешканців регіонів закликають бути уважними і дотримуватися правил безпеки.
Що робити на випадок гроз, граду та шквалів
- Залишайтеся в приміщенні - уникайте перебування на вулиці під час грози і сильного вітру.
- Закрийте вікна та двері - щоб уникнути пошкоджень від вітру та потрапляння граду.
- Уникайте керування авто - якщо можливо, перенесіть поїздки, адже через негоду зростає ризик аварій.
- Будьте обережні на дорозі - якщо доводиться їхати, знижуйте швидкість і тримайте дистанцію.
- Приготуйте ліхтарі та запасні батарейки - можливі перебої з електропостачанням.
- Уникайте перебування біля високих дерев, ліній електропередач та металевих конструкцій - щоб не наражатися на небезпеку від ударів блискавки або падіння гілок.
- Слідкуйте за оновленнями погоди - користуйтеся офіційними джерелами для отримання актуальної інформації.
Погда в Україні
Нагадаємо, що у неділю, 10 серпня, більшість регіонів України очікує тепла й комфортна погода. За даними синоптика, температура вдень коливатиметься в межах +25…+29 °С.
Разом із тим у західних областях, на Житомирщині та подекуди у Вінницькій області прогнозуються короткочасні грозові дощі.
Решта території перебуватиме під впливом сухої повітряної маси.