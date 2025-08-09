Непогода наступает: где завтра в Украине объявили желтый уровень опасности
Завтра в областях Украины ожидаются грозы. Из-за непогоды объявлен желтый уровень опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
В западных областях ожидаются грозы, местами возможен град и шквалы скоростью 15-20 метров в секунду. Уровень опасности - первый, желтый.
Синоптики призывают, что такие погодные явления могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать проблемы для движения транспорта.
Водителей и жителей регионов призывают быть внимательными и соблюдать правила безопасности.
Что делать в случае гроз, града и шквалов
- Оставайтесь в помещении - избегайте пребывания на улице во время грозы и сильного ветра.
- Закройте окна и двери - чтобы избежать повреждений от ветра и попадания града.
- Избегайте управления авто - если возможно, перенесите поездки, ведь из-за непогоды возрастает риск аварий.
- Будьте осторожны на дороге - если приходится ехать, снижайте скорость и держите дистанцию.
- Приготовьте фонари и запасные батарейки - возможны перебои с электроснабжением.
- Избегайте пребывания возле высоких деревьев, линий электропередач и металлических конструкций - чтобы не подвергаться опасности от ударов молнии или падения веток.
- Следите за обновлениями погоды - пользуйтесь официальными источниками для получения актуальной информации.
Погда в Украине
Напомним, что в воскресенье, 10 августа, большинство регионов Украины ожидает теплая и комфортная погода. По данным синоптика, температура днем будет колебаться в пределах +25...+29 °С.
Вместе с тем в западных областях, на Житомирщине и местами в Винницкой области прогнозируются кратковременные грозовые дожди.
Остальная территория будет находиться под влиянием сухой воздушной массы.