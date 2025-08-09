Непогода наступает: где завтра в Украине объявили желтый уровень опасности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В западных областях ожидаются грозы, местами возможен град и шквалы скоростью 15-20 метров в секунду. Уровень опасности - первый, желтый.

Синоптики призывают, что такие погодные явления могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать проблемы для движения транспорта.

Водителей и жителей регионов призывают быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

Что делать в случае гроз, града и шквалов