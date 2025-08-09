ua en ru
Сб, 09 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Непогода наступает: где завтра в Украине объявили желтый уровень опасности

Суббота 09 августа 2025 16:15
UA EN RU
Непогода наступает: где завтра в Украине объявили желтый уровень опасности Фото: где в Украине объявили желтый уровень опасности (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Завтра в областях Украины ожидаются грозы. Из-за непогоды объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В западных областях ожидаются грозы, местами возможен град и шквалы скоростью 15-20 метров в секунду. Уровень опасности - первый, желтый.

Непогода наступает: где завтра в Украине объявили желтый уровень опасности

Синоптики призывают, что такие погодные явления могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также создать проблемы для движения транспорта.

Водителей и жителей регионов призывают быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

Что делать в случае гроз, града и шквалов

  • Оставайтесь в помещении - избегайте пребывания на улице во время грозы и сильного ветра.
  • Закройте окна и двери - чтобы избежать повреждений от ветра и попадания града.
  • Избегайте управления авто - если возможно, перенесите поездки, ведь из-за непогоды возрастает риск аварий.
  • Будьте осторожны на дороге - если приходится ехать, снижайте скорость и держите дистанцию.
  • Приготовьте фонари и запасные батарейки - возможны перебои с электроснабжением.
  • Избегайте пребывания возле высоких деревьев, линий электропередач и металлических конструкций - чтобы не подвергаться опасности от ударов молнии или падения веток.
  • Следите за обновлениями погоды - пользуйтесь официальными источниками для получения актуальной информации.

Погда в Украине

Напомним, что в воскресенье, 10 августа, большинство регионов Украины ожидает теплая и комфортная погода. По данным синоптика, температура днем будет колебаться в пределах +25...+29 °С.

Вместе с тем в западных областях, на Житомирщине и местами в Винницкой области прогнозируются кратковременные грозовые дожди.

Остальная территория будет находиться под влиянием сухой воздушной массы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
Новости
Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники
Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН