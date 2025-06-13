Негода накрила дороги: як уберегтися від аварії - поради для водіїв та пішоходів

Через погіршення погодних умов українцям нагадують, як поводитися на дорозі, щоб уникнути аварій і травм.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Правоохоронці зазначають, що водіям необхідно:
Пішоходам рекомендують:
Необхідно пам’ятати, що погана видимість і слизьке покриття значно підвищують ризик ДТП. Дбайте про власну безпеку та безпеку інших учасників дорожнього руху.
Раніше РБК-Україна писало, що водії можуть отримати штраф у розмірі 340 гривень, якщо не пропустять пішоходів на переході. Один із таких випадків стався у Шевченківському районі Києва - водія Volkswagen покарали за порушення правил проїзду нерегульованого переходу.
Також ми розповідали, що попри чутки, з 1 липня 2025 року штрафи за порушення ПДР в Україні не зростають. У поліції заявили, що жодних таких змін не ухвалено та закликали українців не вірити фейкам і перевіряти інформацію в офіційних джерелах.
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