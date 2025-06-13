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Непогода накрыла дороги: как уберечься от аварии - советы для водителей и пешеходов

Фото: Правила дорожного движения для водителей и пешеходов (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Из-за ухудшения погодных условий украинцам напоминают, как вести себя на дороге, чтобы избежать аварий и травм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Правоохранители отмечают, что водителям необходимо:

  • пользоваться ремнями безопасности;
  • держать безопасную дистанцию, избегать резких маневров;
  • не превышать скорость;
  • включать ближний свет фар или противотуманные фонари;
  • при сильном ливне лучше остановиться и переждать непогоду - с включенной аварийкой.

Пешеходам рекомендуют:

  • переходить дорогу только на "зебрах" и зеленый сигнал светофора;
  • не выбегать на проезжую часть без убеждения в безопасности;
  • носить светоотражающие элементы, чтобы быть заметными в темноте или дождь.

Необходимо помнить, что плохая видимость и скользкое покрытие значительно повышают риск ДТП. Заботьтесь о собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

Ранее РБК-Украина писало, что водители могут получить штраф в размере 340 гривен, если не пропустят пешеходов на переходе. Один из таких случаев произошел в Шевченковском районе Киева - водителя Volkswagen наказали за нарушение правил проезда нерегулируемого перехода.

Также мы рассказывали, что несмотря на слухи, с 1 июля 2025 года штрафы за нарушение ПДД в Украине не растут. В полиции заявили, что никаких таких изменений не принято и призвали украинцев не верить фейкам и проверять информацию в официальных источниках.

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