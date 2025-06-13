Непогода накрыла дороги: как уберечься от аварии - советы для водителей и пешеходов

Ранее РБК-Украина писало, что водители могут получить штраф в размере 340 гривен, если не пропустят пешеходов на переходе. Один из таких случаев произошел в Шевченковском районе Киева - водителя Volkswagen наказали за нарушение правил проезда нерегулируемого перехода.

Также мы рассказывали, что несмотря на слухи, с 1 июля 2025 года штрафы за нарушение ПДД в Украине не растут. В полиции заявили, что никаких таких изменений не принято и призвали украинцев не верить фейкам и проверять информацию в официальных источниках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.