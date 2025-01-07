Водії можуть попасти на штраф через пішоходів: про що йдеться
Патрульна поліція Києва нагадала водіям, в якому випадку можна отримати штраф через пішоходів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.
Про яке порушення та штраф ідеться
Патрульні розповіли, як нещодавно притягнули до відповідальності водія, який не пропустив пішоходів у встановленому місці.
Зазначається, що подія трапилася в Шевченківському районі Києва.
"Інспектори помітили автомобіль Volkswagen, водій якого не надав переваги в русі громадянам, які переходили дорогу пішохідним переходом", - уточнили правоохоронці.
Момент порушення ПДР водієм (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
З огляду на таку ситуацію, інспектори:
- швидко зупинили керманича
- роз'яснили йому небезпечні наслідки таких дій
- винесли постанову за частиною 1 статті 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП
Насамкінець українцям нагадали: згідно з пунктом 18.1 ПДР України, водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість. А в разі потреби - зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.
"Кермуйте відповідально", - підсумували патрульні та оприлюднили відео з місця події.
Зазначимо, що згідно з частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), громадян можуть покарати:
- за перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів (більш як на 20 кілометрів на годину)
- за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг
- за порушення правил перевезення вантажів
- за порушення правил буксирування транспортних засобів
- за порушення правил зупинки, стоянки
- за порушення правил проїзду пішохідних переходів
- за ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах
- за порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками
Такі правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 340 гривень.
Нагадаємо, раніше поліція нагадала водіям важливе правило, що допоможе уникнути ДТП і штрафу.
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