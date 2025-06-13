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Негода накрила дороги: як уберегтися від аварії - поради для водіїв та пішоходів

П'ятниця 13 червня 2025 15:16
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Негода накрила дороги: як уберегтися від аварії - поради для водіїв та пішоходів Фото: Правила дорожнього руху для водіїв та пішоходів (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Через погіршення погодних умов українцям нагадують, як поводитися на дорозі, щоб уникнути аварій і травм.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Правоохоронці зазначають, що водіям необхідно:

  • користуватися ременями безпеки;
  • тримати безпечну дистанцію, уникати різких маневрів;
  • не перевищувати швидкість;
  • вмикати ближнє світло фар або протитуманні ліхтарі;
  • за сильної зливи краще зупинитися й перечекати негоду - з увімкненою аварійкою.

Пішоходам рекомендують:

  • переходити дорогу тільки на "зебрах" і зелений сигнал світлофора;
  • не вибігати на проїжджу частину без переконання в безпеці;
  • носити світловідбивні елементи, щоб бути помітними в темряві чи дощ.

Необхідно пам’ятати, що погана видимість і слизьке покриття значно підвищують ризик ДТП. Дбайте про власну безпеку та безпеку інших учасників дорожнього руху.

Раніше РБК-Україна писало, що водії можуть отримати штраф у розмірі 340 гривень, якщо не пропустять пішоходів на переході. Один із таких випадків стався у Шевченківському районі Києва - водія Volkswagen покарали за порушення правил проїзду нерегульованого переходу.

Також ми розповідали, що попри чутки, з 1 липня 2025 року штрафи за порушення ПДР в Україні не зростають. У поліції заявили, що жодних таких змін не ухвалено та закликали українців не вірити фейкам і перевіряти інформацію в офіційних джерелах.

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