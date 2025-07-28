Негода накрила Чернівецьку область: десятки тисяч людей без світла, пошкоджені авто та школи

Погода в Україні

Нагадаємо, що сьогодні, 28 липня, в Україні очікується мінлива погода з локальними опадами і значною спекою на півдні.

У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях прогнозують хмарність, значні дощі та грози. У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях буде хмарно з проясненнями.

Також синоптики попереджали, що столицю України накриє негода, яка має жовтий рівень небезпеки.

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