Непогода накрыла Черновицкую область: десятки тысяч людей без света, повреждены авто и школы

"Последствия непогоды на Буковине: десятки поваленных деревьев, поврежденные здания, автомобили, обрыв линий электропередачи. Больше всего повреждений зафиксировано в Кельменецкой, Новоселицкой и Хотинской территориальных общинах. Также повреждены здания Ванчиковецкого и Костичановского лицеев", - отметил глава Черновицкой ОГА.

По словам Запаранюка, сейчас в 70 населенных пунктах области без света более 26,7 тысяч домов, большинство - в Днестровском районе.

Он также отметил, что 25 бригад энергетиков в составе почти 100 человек работают в усиленном режиме для восстановления электроснабжения.