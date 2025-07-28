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Непогода накрыла Черновицкую область: десятки тысяч людей без света, повреждены авто и школы

Фото: непогода накрыла Черновицкую область (t.me/chernivetskaODA)
Автор: Константин Широкун

В Черновицкой области в результате непогоды десятки тысяч домов остались без света, также повреждены автомобили и учебные заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черновицкой ОГА Руслана Запаранюка.

"Последствия непогоды на Буковине: десятки поваленных деревьев, поврежденные здания, автомобили, обрыв линий электропередачи. Больше всего повреждений зафиксировано в Кельменецкой, Новоселицкой и Хотинской территориальных общинах. Также повреждены здания Ванчиковецкого и Костичановского лицеев", - отметил глава Черновицкой ОГА.

По словам Запаранюка, сейчас в 70 населенных пунктах области без света более 26,7 тысяч домов, большинство - в Днестровском районе.

Он также отметил, что 25 бригад энергетиков в составе почти 100 человек работают в усиленном режиме для восстановления электроснабжения.

 

 

 

Погода в Украине

Напомним, что сегодня, 28 июля, в Украине ожидается переменчивая погода с локальными осадками и значительной жарой на юге.

В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях прогнозируют облачность, значительные дожди и грозы. В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях будет облачно с прояснениями.

Также синоптики предупреждали, что столицу Украины накроет непогода, которая имеет желтый уровень опасности.

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Черновицкая область