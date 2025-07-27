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Спека, град і шквали завтра накриють Україну: де оголосили жовтий рівень небезпеки

Неділя 27 липня 2025 13:58
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Спека, град і шквали завтра накриють Україну: де оголосили жовтий рівень небезпеки Фото: синоптики назвали регіони з сильними дощами та вітром (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

28 липня в Україні очікуються грози, сильна спека та місцями град. У Київській області оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

В Україні 28 липня очікується мінлива погода з локальними опадами і значною спекою на півдні.

У західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій областях прогнозують хмарність, значні дощі та грози.

Температура повітря вночі триматиметься на рівні 14–19°, вдень очікується 23-28°.

У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях буде хмарно з проясненнями.

Місцями, зокрема у Київській та Черкаській областях, можливі значні дощі та грози, вдень можливий град і шквали вітру 15–20 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 17 до 22°, на півдні до 25°, вдень - 29–34°.

Спека, град і шквали завтра накриють Україну: де оголосили жовтий рівень небезпеки

У південних областях, а також у Кіровоградській і Дніпропетровській прогнозують сильну спеку - до 35–38°. У північних регіонах буде трохи прохолодніше - 27–32°.

Вітер у більшості областей східний та південно-східний, швидкістю 7-12 м/с.

Погода в Києві та області

У Києві вночі 20-22°, вдень 27-29°. Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

У Київській області 28 липня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощі, помірні, іноді значні, з грозами.

Спека, град і шквали завтра накриють Україну: де оголосили жовтий рівень небезпеки

Вдень у деяких районах можливий град та шквали вітру 15–20 м/с. Температура вночі становитиме 17-22°, вдень - 27–32°.

Через небезпечні метеоумови по Київщині оголошено жовтий рівень небезпеки. Попередження стосується гроз, місцями граду та сильних поривів вітру.

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також ускладнити рух транспорту.

Нагадаємо, Укргідрометцентр попередив, що сьогодні в Україні очікується пекельна спека до +38 градусів. На заході пройдуть грози з градом і шквалами.

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