Непогода накрыла Черновицкую область: десятки тысяч людей без света, повреждены авто и школы
В Черновицкой области в результате непогоды десятки тысяч домов остались без света, также повреждены автомобили и учебные заведения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черновицкой ОГА Руслана Запаранюка.
"Последствия непогоды на Буковине: десятки поваленных деревьев, поврежденные здания, автомобили, обрыв линий электропередачи. Больше всего повреждений зафиксировано в Кельменецкой, Новоселицкой и Хотинской территориальных общинах. Также повреждены здания Ванчиковецкого и Костичановского лицеев", - отметил глава Черновицкой ОГА.
По словам Запаранюка, сейчас в 70 населенных пунктах области без света более 26,7 тысяч домов, большинство - в Днестровском районе.
Он также отметил, что 25 бригад энергетиков в составе почти 100 человек работают в усиленном режиме для восстановления электроснабжения.
Погода в Украине
Напомним, что сегодня, 28 июля, в Украине ожидается переменчивая погода с локальными осадками и значительной жарой на юге.
В западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях прогнозируют облачность, значительные дожди и грозы. В северных, центральных, Одесской и Николаевской областях будет облачно с прояснениями.
Также синоптики предупреждали, что столицу Украины накроет непогода, которая имеет желтый уровень опасности.
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