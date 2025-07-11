Повінь на Львівщині показали з висоти пташиного польоту (відео)

Негода у Львові 10 липня

Вчора. 10 липня, Львів та околиці накрила негода. Через зливу частину вулиць були підтоплені, а на деяких ділянках рух ускладнений або повністю заблокований.

Як повідомляли у ДСНС, у Львівській області за одну добу випала майже річна норма дощів.

Більше деталей про ситуацію, а також фото та відео з місця - в матеріалі РБК-Україна.

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