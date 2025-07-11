Наводнение во Львовской области показали с высоты птичьего полета (видео)

Непогода во Львове 10 июля

Вчера. 10 июля, Львов и окрестности накрыла непогода. Из-за ливня часть улиц были подтоплены, а на некоторых участках движение затруднено или полностью заблокировано.

Как сообщали в ГСЧС, во Львовской области за одни сутки выпала почти годовая норма дождей.

Больше деталей о ситуации, а также фото и видео с места - в материале РБК-Украина.

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