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Наводнение во Львовской области показали с высоты птичьего полета (видео)

Фото: последствия непогоды во Львовской области (facebook.com/LVIVDSNS)
Автор: Сергей Пышкин

В результате непогоды произошли подтопления во Львове и на территории 11 территориальных общин Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Как напоминает ГСЧС, из-за значительных осадков произошел выход из русел рек Щирка и Зубра во Львовском районе.

В результате непогоды произошло подтопление, кроме Львова, 11 территориальных общин, а именно:

  • Каменка-Бугской;
  • Глинянской;
  • Давыдовской;
  • Зимноводовской;
  • Оброшинской;
  • Пустомытовской;
  • Бродовской;
  • Червоноградской;
  • Сокольницкой;
  • Солонковской;
  • Щирецкой общин.

По состоянию на 8 утра пожарно-спасательные подразделения Львовской области осуществили 56 выездов для ликвидации последствий непогоды. Из затопленных домов спасены 8 человек, среди которых 5 детей.

К ликвидации последствий привлечены:

  • 179 спасателей;
  • 49 единиц специальной техники.

 

Непогода во Львове 10 июля

Вчера. 10 июля, Львов и окрестности накрыла непогода. Из-за ливня часть улиц были подтоплены, а на некоторых участках движение затруднено или полностью заблокировано.

Как сообщали в ГСЧС, во Львовской области за одни сутки выпала почти годовая норма дождей.

Больше деталей о ситуации, а также фото и видео с места - в материале РБК-Украина.

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