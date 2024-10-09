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Негайно покладіть телефон: який штраф загрожує водіям за розмови за кермом

Середа 09 жовтня 2024 18:00
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Негайно покладіть телефон: який штраф загрожує водіям за розмови за кермом Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Водіям заборонено користуватися мобільними телефонами під час керування автомобілем, якщо вони тримають телефон у руках. В іншому випадку водію загрожує штраф.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

Зміст

  1. У якому випадку можна розмовляти за кермом
  2. Штрафи та відповідальність
  3. Тимчасове вилучення прав

У якому випадку можна розмовляти за кермом

Використовувати засоби зв’язку під час керування транспортним засобом дозволено лише за допомогою спеціальної гарнітури або мультимедійної системи автомобіля, які забезпечують можливість не відволікатися від керування.

Згідно з пунктом 2.9 (д) Правил дорожнього руху України, водіям заборонено під час руху користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руках.

Штрафи та відповідальність

Якщо поліцейський помітить водія, який під час руху автомобіля розмовляє по телефону, тримаючи його в руках, він має право зупинити транспортний засіб і притягнути водія до відповідальності. У випадку, якщо розмова не спричинила наслідків, водію загрожує штраф у розмірі 510 гривень (частина 2 статті 122 КУпАП).

Однак, якщо така дія змусить інших учасників дорожнього руху змінити швидкість чи напрямок руху, штраф може зрости до 1445 гривень.

Також можливе позбавлення права керування транспортним засобом на строк від шести місяців до одного року (частина 5 статті 122 КУпАП). У таких випадках справа передається до суду.

Тимчасове вилучення прав

Після складання протоколу, водій тимчасово втрачає своє посвідчення водія, яке зберігається в поліції до рішення суду. Натомість водію видається тимчасовий талон на право керування транспортним засобом.

Дотримання цих правил дозволить водіям уникнути штрафів та зберегти безпеку на дорогах.

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