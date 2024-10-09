Немедленно положите телефон: какой штраф грозит водителям за разговоры за рулем

Водителям запрещено пользоваться мобильными телефонами во время управления автомобилем, если они держат телефон в руках. В противном случае водителю грозит штраф.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

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В каком случае можно разговаривать за рулем

Использовать средства связи во время управления транспортным средством разрешено только с помощью специальной гарнитуры или мультимедийной системы автомобиля, которые обеспечивают возможность не отвлекаться от управления.

Согласно пункту 2.9 (д) Правил дорожного движения Украины, водителям запрещено во время движения пользоваться средствами связи, держа их в руках.

Штрафы и ответственность

Если полицейский заметит водителя, который во время движения автомобиля разговаривает по телефону, держа его в руках, он имеет право остановить транспортное средство и привлечь водителя к ответственности. В случае, если разговор не повлек последствий, водителю грозит штраф в размере 510 гривен (часть 2 статьи 122 КУоАП).

Однако, если такое действие заставит других участников дорожного движения изменить скорость или направление движения, штраф может вырасти до 1445 гривен.

Также возможно лишение права управления транспортным средством на срок от шести месяцев до одного года (часть 5 статьи 122 КУоАП). В таких случаях дело передается в суд.

Временное изъятие прав

После составления протокола, водитель временно теряет свое водительское удостоверение, которое хранится в полиции до решения суда. Вместо этого водителю выдается временный талон на право управления транспортным средством.

Соблюдение этих правил позволит водителям избежать штрафов и сохранить безопасность на дорогах.