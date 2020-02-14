Негативное сальдо внешней торговли сократилось почти в два раза

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-декабре 2019 года составило -3633,1 млн долларов, что в 1,7 раза меньше, чем в соответствующем периоде 2018 года (6212,8 млн долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, экспорт товаров и услуг из Украины за 2019 год составил 63675,6 млн долларов, что на 11,2% больше по сравнению с 2018 годом, импорт вырос на 6,0% до 67308,7 млн долларов.

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Напомним, "Газпром" в конце декабря 2019 года выплатил "Нафтогазу" в 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. В то же время "Нафтогаз" отказался от исков к "Газпрому".

В итоге сводный платежный баланс Украины в 2019 году сформировался с профицитом 6,0 млрд долларов, что более чем в два раза больше, чем в 2018 году - 2,9 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной службы статистики Украины, общий товарооборот Украины (экспорт и импорт товаров) за 9 месяцев 2019 года составил 81,284 млрд долларов. По итогам трех кварталов крупнейшим торговым партнером оставался Китай - 9,184 млрд долларов и 11,3% от общего объема.