Профицит платежного баланса Украины в 2019 году вырос вдвое

Фото: коллаж (РБК-Украина)

На конечный результат существенно повлияла выплата "Газпромом" 2,9 млрд долларов долга

Сводный платежный баланс Украины в 2019 году сформировался с профицитом 6,0 млрд долларов, что более чем в два раза больше, чем в 2018 году - 2,9 млрд долларов. Об этом говорится в обзоре платежного баланса Национального банка Украины.

По данным НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса в 2019 году сократился до 1,1 млрд долларов. Без учета 2,9 млрд долларов компенсации, полученной НАК "Нафтогаз Украины" от ОАО "Газпром" во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года, дефицит текущего счета составил 4,0 млрд долларов (2,6% от ВВП) по сравнению с 4,4 млрд долларов (3,3% от ВВП) в 2018 году.

В 2019 году темпы роста экспорта товаров и услуг составили 7,2% (в 2018 году - 9,8%), импорта - 7,1% (в 2018 году - 12,8%).

Основным фактором роста экспорта стал прирост экспорта продовольственных товаров на 19,0% (в 2018 году - на 4,8%) за счет высокого экспорта зерновых (вырос на 33,1%). Однако значительно сократился экспорт черных и цветных металлов - на 12,3% (в 2018 году возрос на 15,3%).

Импорт рос за счет неэнергетического импорта на 11,8% (в 2018 году - на 13,3%), в основном благодаря импорту машиностроения (на 21,0%). В то же время энергетический импорт уменьшился на 7,6% (в 2018 году вырос на 14,2%).

Приток капитала по финансовому счету (чистые заимствования) в 2019 году составил 7,0 млрд долларов (в 2018 году - 7,2 млрд долларов). Чистый приток по операциям частного сектора составил 3,0 млрд долларов (в 2018 году - 4,3 млрд долларов). Чистый приток по операциям государственного сектора составил 4,0 млрд долларов (в 2018 году - 2,9 млрд долларов) и в основном обуславливался активным участием нерезидентов на рынке ОВГЗ, чистая покупка которых составила 4,4 млрд долларов.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2019 году оценен в 2,5 млрд долларов (в 2018 году - 2,4 млрд долларов).

Отметим, аналитики прогнозируют, что сохранение отрицательного сальдо платежного баланса рано или поздно начнет давить на курс национальной валюты Украины.

Напомним, "Газпром" в конце декабря 2019 года выплатил "Нафтогазу" в 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. В то же время "Нафтогаз" отказался от исков к "Газпрому".