Негативное сальдо внешней торговли выросло почти в два раза

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в январе-июне 2019 году составило 1619,3 млн долларов, что почти в два раза больше, чем в соответствующем периоде 2018 года (977,6 млн долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, экспорт товаров и услуг из Украины за январь-июнь 2019 года составил 29544,4 млн долларов, что на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, импорт вырос на 7,9% до 31163,7 млн долларов.

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Отметим, по предварительным данным Государственной фискальной службы объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-июле 2019 года составил 26,237 млрд долларов, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (24,665 млрд долларов). Согласно данным ГФС, объем внешней торговли товарами со странами СНГ сократился на 3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной службы статистики, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило 5826,1 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году (2501,1 млн долларов).