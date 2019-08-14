Негативне сальдо зовнішньої торгівлі зросло майже в два рази

Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України у січні-червні 2019 році становило 1619,3 млн доларів, що в майже два рази більше, ніж у відповідному періоді 2018 року (977,6 млн доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, експорт товарів та послуг з України за січень-червень 2019 року становив 29544,4 млн доларів, що на 5,6% більше порівняно з аналогічнім періодом 2018 року, імпорт зріс на 7,9% до 31163,7 млн доларів.

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Відзначимо, за попередніми даними Державної фіскальної служби обсяг зовнішньої торгівлі товарами України з країнами ЄС у січні-липні 2019 року склав 26,237 млрд доларів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року (24,665 млрд доларів). Згідно з даними ДФС, обсяг зовнішньої торгівлі товарами з країнами СНД скоротився на 3%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики, від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2018 році склало 5826,1 млн доларів, що в 2,3 рази більше, ніж у 2017 році (2501,1 млн доларів).