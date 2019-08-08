Украина увеличила торговлю со странами Евросоюза и сократила с СНГ

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Доля стран СНГ продолжает сокращаться

Объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-июле 2019 года составил 26,237 млрд долларов, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (24,665 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

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При этом экспорт в страны ЕС врос на 8% до 12,188 млрд долларов, импорт вырос на 5% до 14,049 млрд долларов. Отрицательное сальдо составляет 1,861 млрд долларов. Доля стан ЕС в экспорте из Украины составила 42%, в импорте - 43%.

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Согласно данным ГФС, объем внешней торговли товарами со странами СНГ сократился на 3%. Экспорт товаров из Украины упал на 5% до 3,864 млрд долларов, импорт - на 2% до 7,049 млрд долларов. Отрицательное сальдо выросло и составляет 3,185 млрд долларов. Доля стран СНГ в экспорте упала до 13,4%, в импорте - до 21,4%.

Напомним, по данным Государственной фискальной службы, экспорт товаров из Украины в страны ЕС в 2018 году вырос на 15% до 20,153 млрд долларов, импорт - на 10% до 24,294 млрд долларов. Доля стан ЕС во внешней торговле Украины в 2018 году составила 42,6% (в 2017 году - также 42,6%).

Как сообщало РБК-Украина, объем внешней торговли товарами Украины в январе-мае 2019 года составил 44,192 млрд долларов, что на 8% больше, чем в январе-мае 2018 года (40,835 млрд долларов).