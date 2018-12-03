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Нефтяной рынок слабо отреагировал на выход Катара из ОПЕК

Новости » Энергетика    03.12.2018 - 12:44
Нефтяной рынок слабо отреагировал на выход Катара из ОПЕК
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Цены на нефть незначительно снизились на фоне новостей из Катара

Заявление Катара о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) незначительно понизило нефтяные котировки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Сообщается, что стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent незначительно снизилась после новостей из Катара. В частности, после заявления министра энергетики Катара цена на Brent снизилась на несколько центов до 62,05 доллара за баррель на 09:10 по киевскому времени.

В то же время стоимость фьючерсов на североамериканскую WTI упала до 53,31 доллара за баррель.

Отметим, ближе к обеду цены на Brent продолжили снижение и по состоянию на 11:37 составляли 61,72 доллара за баррель. Однако это все же на 5,25% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Ранее министр энергетики Катара Саад аль-Кааби на пресс-конференции в Дохе заявил, что уведомил ОПЕК о выходе из картеля с 1 января. По его словам, данное решение отражает планы по увеличению добычи природного газа в ближайшие годы с 77 млн тонн до 110 млн тонн в год. 

 

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