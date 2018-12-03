Нафтовий ринок слабо відреагував на вихід Катару з ОПЕК

Фото: видобуток нафти (lukoil.ru)

Ціни на нафту трохи знизилися на тлі новин із Катару

Заява Катару про вихід з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) трохи знизила нафтові котирування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

Повідомляється, що вартість ф'ючерсів на нафту північноморської марки Brent трохи знизилася після новин з Катару. Зокрема, після заяви міністра енергетики Катару ціна на Brent знизилася на кілька центів до 62,05 долара за барель на 09:10 за київським часом.

У той же час вартість ф'ючерсів на північноамериканську WTI впала до 53,31 долара за барель.

Зазначимо, ближче до обіду ціни на Brent продовжили зниження і станом на 11:37 становили 61,72 долара за барель. Однак це все ж на 5,25% вище рівня закриття попередніх торгів.

Раніше міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі на прес-конференції в Досі заявив, що повідомив ОПЕК про вихід з картелю з 1 січня. За його словами, дане рішення відображає плани щодо збільшення видобутку природного газу в найближчі роки з 77 млн тонн до 110 млн тонн на рік.