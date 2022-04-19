Франция намерена убедить страны ЕС ввести нефтяное эмбарго против России

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что эмбарго на российскую нефть на уровне Европейского Союза находится в разработке. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает этот шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ле Мэра радио " Европа 1 ".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продвигать санкции на поставки российского газа . По его словам, Франция от них не зависит.

"Я надеюсь, что в ближайшие недели мы убедим наших европейских партнеров прекратить импорт российской нефти", - сказал Ле Мэр.

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