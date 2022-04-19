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Франция не нуждается в российском газе, - Макрон

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Париж, Вторник 19 апреля 2022 00:20
Франция не нуждается в российском газе, - Макрон Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продвигать санкции на поставки российского газа. По его словам, Франция от них не зависит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 5.

Он отметил, что страна работает над закупками газа у других стран.

"Европа зависит от российского газа, но Франция в нем не нуждается", - сказал Макрон.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия провела анализ требования России рассчитываться за газ рублями.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности перейти на оплату за газ в рублях.

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