Франция не нуждается в российском газе, - Макрон
Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет продвигать санкции на поставки российского газа. По его словам, Франция от них не зависит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 5.
Он отметил, что страна работает над закупками газа у других стран.
"Европа зависит от российского газа, но Франция в нем не нуждается", - сказал Макрон.
Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия провела анализ требования России рассчитываться за газ рублями.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности перейти на оплату за газ в рублях.
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