Франція має намір переконати країни ЄС ввести нафтове ембарго проти Росії

Міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що ембарго на російську нафту на рівні Європейського Союзу знаходиться в розробці. За його словами, президент Франції Еммануель Макрон підтримує цей крок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ле мера радіо "Європа 1".
"Я сподіваюся, що в найближчі тижні ми переконаємо наших європейських партнерів припинити імпорт російської нафти", - сказав Ле Мер.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що буде просувати санкції на поставки російського газу. За його словами, Франція від них не залежить.
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