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Нефть Brent торгуется ниже 78 долларов за баррель

НовостиЭнергетика    04.07.2018 - 10:44
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)
Фото: добыча нефти (lukoil.ru)

Нефть Brent торгуется на отметке в 77,88 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 4 июля 2018 года, торгуется ниже 78 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 10:38 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 77,88 долларов за баррель. Это на 1,16% выше уровня закрытия предыдущих торгов. 

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Саудовской Аравии заявило о готовности увеличить добычу нефти с целью стабилизации мирового рынка. На данный момент резервные мощности страны оценивают в 2 млн баррелей в день.

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Теги публикации: Brent, нефть  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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