Нефть Brent торгуется ниже 78 долларов за баррель

Нефть Brent торгуется на отметке в 77,88 долларов за баррель

Цена североморской нефти марки Brent сегодня утром, 4 июля 2018 года, торгуется ниже 78 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте РБК.

Так, по состоянию на 10:38 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 77,88 долларов за баррель. Это на 1,16% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Саудовской Аравии заявило о готовности увеличить добычу нефти с целью стабилизации мирового рынка. На данный момент резервные мощности страны оценивают в 2 млн баррелей в день.