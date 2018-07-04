Нафта Brent торгується нижче 78 доларів за барель

Нафта Brent торгується на позначці в 77,88 доларів за барель

Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вранці, 4 липня 2018 року, торгується нижче 78 доларів за барель. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті РБК.

Так, станом на 10:38 за київським часом ціна нафти Brent перебувала на рівні 77,88 доларів за барель. Це на 1,16% вище рівня закриття попередніх торгів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Саудівської Аравії заявив про готовність збільшити видобуток нафти з метою стабілізації світового ринку. На даний момент резервні потужності країни оцінюють у 2 млн барелів на день.