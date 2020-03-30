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Нефть упала в цене ниже 22 долларов впервые за 17 лет

Новости » Экономика     30.03.2020 - 23:08
Нефть упала в цене ниже 22 долларов впервые за 17 лет
Иллюстративное фото (ukrnafta.com)

В последний раз нефть торговалась в такой цене в марте 2002

Впервые за последние 17 лет цена североморской нефти Brent упала ниже 22 долларов. Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE в Лондоне.

Стоимость нефти опустилась на 12,72% - до 21,76 доллара за баррель. В последний раз цена нефти этого сорта находилась на таком уровне в марте 2002 года.

Всего 20,1 долларов за баррель торговалась нефть WTI, ее цена упала на 6,56%.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по состоянию на 17:40 по киевскому времени цена нефти североморской марки Brent упала до 22,38 доллара за баррель. С начала сегодняшних торгов цены на эту нефть упали на 10,27%.

Недавно украинская компания "Укрнафта" заявила, что может остановиться из-за падения цен на нефть. В связи с этим компания просила о налоговых каникулах для уплаты рентных платежей сроком до конца 2020 года, снизить ставки рентной платы с нынешних 31% до 6% либо же выкупить нераспроданные остатки по ценам аукционов.

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