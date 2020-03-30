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Нафта впала в ціні нижче 22 доларів вперше за 17 років

Новини » Економіка     30.03.2020 - 23:08
Нафта впала в ціні нижче 22 доларів вперше за 17 років
Ілюстративне фото (ukrnafta.com)

Востаннє нафта торгувалася в такій ціні в березні 2002

Вперше за останні 17 років ціна північноморської нафти Brent впала нижче 22 доларів. Про це свідчать дані на біржі ICE в Лондоні.

Вартість нафти опустилася на 12,72% - до 21,76 долара за барель. Востаннє ціна нафти цього сорту перебувала на такому рівні в березні 2002 року.

Всього 20,1 доларів за барель торгувалася нафта WTI, її ціна впала на 6,56%.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 17:40 за київським часом ціна північноморської нафти марки Brent впала до 22,38 долара за барель. З початку сьогоднішніх торгів ціни на цю нафту впали на 10,27%.

Нещодавно українська компанія "Укрнафта" заявила, що може зупинитися із-за падіння цін на нафту. У зв'язку з цим компанія просила про податкові канікули для сплати рентних платежів строком до кінця 2020 року, знизити ставки рентної плати з нинішніх 31% до 6% або ж викупити нерозпродані залишки за цінами аукціонів.

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