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В Раду внесли закон об уголовной ответственности за экспорт противоэпидемических товаров

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 16:34
В Раду внесли закон об уголовной ответственности за экспорт противоэпидемических товаров
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабмин внес данный закон в Раду в пятницу, 27 марта

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

В частности, проект закона №3271 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения" зарегистрировали в ВР в пятницу, 27 марта.

На данный момент текст законопроекта отсутствует на сайте парламента. Последний этап прохождения законопроекта - передан на рассмотрение руководству.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине планируют предусмотреть уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий законопроект был утвержден на заседании правительства.

В частности, предлагается установить, что за вывоз в значительном размере максимальная санкция статьи будет предусматривать до трех лет лишения свободы. За такие же действия, совершенные повторно, группой лиц или в крупном размере - от трех до шести лет лишения свободы.

Как писало РБК-Украина, из-за ситуации с коронавирусом в Украине Министерство здравоохранения призывало граждан носить медицинские маски. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что по состоянию на 24 марта медицинские маски уже продаются в аптеках.

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