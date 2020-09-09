Нефть продолжила падение на фоне опасений второй волны эпидемии

Цены на нефть в среду, 9 сентября, снова снижаются после резкого падения на предыдущей сессии. Стоимость топлива снижается, поскольку рост числа случаев COVID-19 в некоторых странах подорвал надежды на устойчивое восстановление мирового спроса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Нефть марки Brent упала 0,5%, до 39,59 долларов за баррель к 9:00 по киевскому времени после падения более чем на 5% во вторник, опустившись ниже 40 долларов за баррель впервые с июня. Нефть WTI упала на 0,7% до 36,52 долларов за баррель, упав почти на 8% на предыдущей сессии.

Оба основных нефтяных ориентира торгуются на отметках трехмесячных минимумов.

Глобальный кризис в области здравоохранения продолжает неуклонно разгораться, число случаев коронавируса растет в Индии, Великобритании, Испании и некоторых частях США. Вспышки угрожают замедлить восстановление мировой экономики и снизить спрос на топливо от авиационного газа до дизельного топлива.

Рекордное сокращение предложения ОПЕК+ помогло поддержать цены, но с мрачными экономическими данными, публикуемыми почти ежедневно, перспективы спроса на нефть остаются печальными.

Как сообщало РБК-Украина, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогнозные цены на 2022 год и долгосрочные прогнозы цен на нефть марки Brent и WTI.

Отметим, из-за падения цен на нефть, в январе-августе 2020 года импорт топливно-энергетических товаров в Украину упал на 38% до 5,125 млрд долларов.